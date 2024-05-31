Западу предрекли серьезный просчет в вопросе применения ТЯО

На Западе могут просчитаться насчет применения российской стороной тактического ядерного оружия (ТЯО). Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что некоторое время назад европейские политики заявляли о неспособности России начать вооруженный конфликт с Украиной из-за нежелания ссориться с Западом. Однако иностранные чиновники просчитались.

«С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка», — отметил Медведев.

Политик напомнил слова президента Владимира Путина, который говорил о высокой плотности населения в европейских странах. А для вражеских стран, земли которых находятся дальше зоны покрытия ТЯО, есть стратегический потенциал, добавил Медведев.

Как уточнил зампред Совбеза, нынешний конфликт с Западом развивается по наихудшему сценарию. Из-за постоянной эскалации нельзя исключать переход ситуации в его последнюю стадию, резюмировал он.