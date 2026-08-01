Захарова: лидеры ЕС не ошиблись в прогнозе о вторжении, но не из России

Евросоюз действительно пережил вторжение, как ожидали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель и нынешний Кая Каллас. Но не со стороны России, а из Африки. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

«Как же были правы все руководители Евросоюза, когда говорили о неминуемости вторжения. Урсула, Кая, Жозеп — гении предвидения. Ошиблись только в двух моментах: направлении и субъекте», — сказала она.

Захарова напомнила, что на Западе боялись агрессии с востока со стороны России. В реальности же проблемы пришли с юга из Северной Африки. Она заявила о системном кризисе инфраструктуры Евросоюза и бездействии международных организаций, обязанных защищать права человека.

Ранее сотни мигрантов прибыли к границе между Марокко и испанским анклавом Сеута. Из-за опасности прорыва некоторые страны Европы поддержали исключение Испании из Шенгенского соглашения.