Доля мигрантов в Евросоюзе достигла рекордных показателей

В странах Евросоюза в 2025 году число мигрантов достигло рекордных 64 миллионов человек. Цифры привели в докладе берлинского отделения фонда Rockwool .

Указанное количество составляет примерно 14% населения объединения. Для сравнения: в 2010 году доля жителей ЕС иностранного происхождения оценивалась в 40 миллионов. Прирост в 2025-м составил 2,1 миллиона человек, что на 500 тысяч ниже показателя 2024 года.

Основной приход мигрантов пришелся на Германию, Францию, Испанию и Италию. В ФРГ их число за 15 лет выросло с 10,5 до 17,7 миллиона — почти на 70%. Испания стала лидером ЕС по темпам: в 2025 году на нее пришлась треть общего прироста — около 700 тысяч человек.

Средняя доля мигрантского населения в ЕС — 14,2%. Выше всего она в Люксембурге — 51,6%, на Мальте и Кипре. Ниже — в странах Восточной Европы: в Словакии, Болгарии и Польше — не более 5%. При этом Польша занимает второе место в ЕС по числу беженцев — около одного миллиона человек. Больше только в Германии — 2,7 миллиона.

В конце прошлого года бизнесмен Илон Маск забил тревогу из-за замещения европейского населения.