Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

Stampa: Италия остановила Шенген с Испанией на фоне наплыва мигрантов

Италия приняла решение приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией на фоне наплыва мигрантов в Сеуте. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

«Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», — указали в материале.

С соответствующей инициативой накануне выступила итальянский премьер Джорджа Мелони. Аналогичное мнение также выразил и чешский премьер Андрей Бабиш.

Ранее стало известно, что в МИД России упрекнули ЕС за отсутствие помощи Испании с мигрантами. Замглавы ведомства Александр Грушко назвал ситуацию примером так называемой европейской солидарности.