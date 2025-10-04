Западный журналист отреагировал на шутку Путина о дронах

Западный журналис Томас Фази отреагировал на шутку президента России Владимира Путина о беспилотниках. В своем аккаунте в X он написал, что «российские беспилотники — это новые НЛО, только, в отличие от последних, они реальны».

Ранее на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин, комментируя обвинения стран ЕС в нарушении воздушного пространства российскими дронами, заявил с иронией, что «больше не будет их посылать ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Президент подчеркнул, что у России нет целей в Европе и, если говорить всерьез, «нет даже дронов, которые долетают до Лиссабона».

За последние дни сообщения о неопознанных беспилотниках поступали из нескольких европейских стран. В Чехии после анонимного звонка об угрозе атаки дронов в аэропорту Праги усилили меры безопасности и привлекли военных. В Германии временно приостанавливали полеты в мюнхенском аэропорту после того, как беспилотники заметили в районе аэродрома и близлежащих городов Эрдинг и Фрайзинг.

Похожие инциденты фиксировали в Вильнюсе, Копенгагене, Бухаресте и над территорией Норвегии. Польша, Эстония и Румыния также сообщали о нарушениях своего воздушного пространства и обвинили в этом Россию. Москва отвергла эти обвинения, подчеркнув, что не имеет отношения к подобным инцидентам.