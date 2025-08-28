Западные страны не пригласили на парад в Китай

Sky News: на военном параде в Китае не будет лидеров западных стран

На военном параде в Пекине представителей США и стран Западной Европы не ждут. Об этом сообщил Sky News.

«На параде не ожидается ни одного представителя США или Западной Европы», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что на парад в Пекин пригласили президента России Владимира Путина. Российский лидер посетит торжественное мероприятие в рамках четырехдневного визита в Китай. У него запланированы участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и двусторонние переговоры делегаций двух стран.

Также на военный парад в Пекин в начале сентября прибудет лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. МИД Китая подтвердил, что в торжественных мероприятиях будут участвовать 26 глав государств и правительств, в том числе президент Мьянмы Мин Аун Хлайн.