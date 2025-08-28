Ким Чен Ын впервые за шесть лет приедет в Китай: что об этом известно
Лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствует в военном параде в Китае впервые с 2019 года
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит военный парад в Пекине в начале сентября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.
Для Ким Чен Ына визит в Китай станет первым с 2019 года. Поездку организуют по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, ее приурочат к празднованию 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне.
Заместитель главы МИД Китая Хун Лэй подтвердил, что в торжественных мероприятиях будут присутствовать 26 глав государств и правительств.
Военный эксперт Борис Рожин после публикации данных о визите Ким Чен Ына в КНР констатировал: «В ближайшую неделю Пекин будет ярко лучиться многополярностью под зубовный скрежет на Западе».
«Исторический повод плюс давление Трампа, ускоряющее трансформацию миропорядка, соберут в Пекине уже 26 мировых лидеров, при этом список может расшириться. Есть даже некоторая вероятность приезда Трампа, но пока не видно причин, по которым бы он туда приехал: торговой сделки с Китаем нет, остановить войну на Украину не вышло, с Индией побили горшки», — указал он.
Президент России Владимир Путин на следующей неделе также отправится с четырехдневным визитом в Китай. Помимо участия в военном параде, у главы государства запланированы участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и масштабные двусторонние переговоры делегаций России и Китая.
Ранее Си Цзиньпин призвал расширять сотрудничество России и Китая.