Лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствует в военном параде в Китае впервые с 2019 года

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит военный парад в Пекине в начале сентября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР .

Для Ким Чен Ына визит в Китай станет первым с 2019 года. Поездку организуют по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, ее приурочат к празднованию 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне.

Заместитель главы МИД Китая Хун Лэй подтвердил, что в торжественных мероприятиях будут присутствовать 26 глав государств и правительств.

Военный эксперт Борис Рожин после публикации данных о визите Ким Чен Ына в КНР констатировал: «В ближайшую неделю Пекин будет ярко лучиться многополярностью под зубовный скрежет на Западе».