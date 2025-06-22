Редчайший случай. Ушаков раскрыл график четырехдневного визита Путина в Китай

Длительность визита президента России Владимира Путина в Китай связана с большим количеством мероприятий, в которых примет участие глава государства. Об это рассказал помощник российского лидера по международным делам Павел Ушаков в комментарию журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Он подчеркнул, что зарубежные поездки президента длительностью в четыре дня происходят чрезвычайно редко и визит в Китай станет одной из них.

«Там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над „милитаристской Японией. Потом общий визит. Так что набирается несколько дней. Редчайший случай», — заявил Ушаков.

Президент России Владимир Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом 31 августа. Как подчеркивал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков в преддверии 9 Мая, участие лидеров двух стран в юбилейных мероприятиях, приуроченных к окончанию Второй мировой войны, стало доброй традицией.

В начале мая с четырехдневным визитом Москву посетил лидер КНР Си Цзиньпин. Он прибыл в Россию 7 мая и улетел на следующий день после парада Победы на Красной площади.