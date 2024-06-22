Западные системы ПВО назвали бесполезными против российских ракет

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны маневрировать и обходить защиту западных систем противовоздушной обороны. Об этом в комментарии GB News заявил бывший офицер армии США лейтенант Дэниел Дэвис, комментируя передачу Украине дополнительных батарей Patriot.

Он подчеркнул, что «Цирконы» обладают уникальными возможностями, которые позволяют обходить все современные средства обороны.

«Насколько мне известно из бесед с некоторыми известными экспертами, в настоящее время нет

никакой защиты от этих гиперзвуковых ракет», — заявил Дэвис.

Офицер добавил, что пока ни одна страна мира не довела свои оборонительные технологии до уровня оружия, которое используется для наступления.

На этой неделе газета The Financial Times сообщила, что США остановили все поставки систем противовоздушной обороны Patriot по уже оплаченным контрактам для передачи Украине. Вместе с техникой страна также получит дополнительные объемы снарядов для перехвата целей в воздухе.