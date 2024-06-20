Украина станет единственным получателем систем Patriot от США

Власти США остановят поставки противовоздушных систем Patriot по уже оплаченным контрактам и отправят выпущенные средства защиты на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times .

По словам собеседников журналистов, официально о решении Белый дом объявит 20 июня. Они подчеркнули, что речь идет о поставках не только самих систем, но и ракет для перехвата воздушных целей.

Источники подчеркнули, что перенаправлением систем ПВО власти США обеспечат Украине достаточную защиту городов и критической инфраструктуре.

Журналисты выяснили, что США в односторонним порядке приостановили выполнение контрактов на поставку Patriot в Польшу, Румынию, Германию, Испанию, а также коалиции стран НАТО, заказавших в январе 1000 ракет.

В распоряжении Украины сейчас находятся четыре системы Patriot, которые страна получила от Германии и США. Еще весной украинский лидер Владимир Зеленский попросил о дополнительных поставках. На его просьбу отреагировали Германия и Нидерланды. Американцы пообещали предоставить еще одну систему на минувшей неделе.

Владеющие системами Patriot Испания, Греция и Румыния отказались от поставок. Польша заявила, что ее системы находятся на восточных границах страны и обеспечивают безопасность поставок западного оружия на Украину.

В конце мая немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что командование украинских войск использовала системы Patriot для ударов по российской территории без согласования с Германией и США. По словам собеседника журналистов, власти двух стран пригрозили остановить поставки ракет, если такое еще раз повторится. Какие цели поразили запущенные снаряды с украинской стороны, издание не уточнило.