Запад «заткнул рот» видевшему корабли США перед взрывами «Севпотоков» датчанину

Захарова: говорившему о кораблях США после взрыва на СП датчанину закрыли рот

США «заткнули рот» капитану Йон Анкер Нильсену, который видел у берегов Дании американские военные корабли с выключенными транспондерами за несколько дней до взрывов на «Северных потоках». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

В первые дни после ЧП, по словам капитана порта, ему велели «не говорить ни слова». Однако Нильсен за несколько дней до взрывов на «Северном потоке» вместе со спасательной службой отправился на Кристиансе, где были несколько судов без опознавательных знаков, не отвечавшие на запросы.

Оказалось, что это были военные корабли США. Когда спасательная группа приблизилась к ним, командование приказало ей вернуться.

«Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что у России есть доказательства, что США и Великобритания причастны к подрыву «Северных потоков». Она подчеркнула, что страна ведет собственное расследование и распорядится полученной информацией так, как сочтет нужным.

Диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не могла устроить небольшая группа. По информации, полученной от российских спецслужб, за этим инцидентом стоят влиятельные государства.