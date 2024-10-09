МИД России заявил о причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков»

Фото: РИА «Новости»

У России есть доказательства, что США и Великобритания причастны к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы свое расследование ведем, соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности господин [Сергей] Нарышкин, у нас имеются, фактологическая база под них — тоже», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что Россия распорядится этой информацией так, как сочтет целесообразным.

Директор СВР заявил о причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков» на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб в Астане. По его словам, американцы прекрасно понимали, что европейцы не откажутся по доброй воле от выгодного российского газа.

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре выступил за восстановление газопроводов.

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