Sky News: западные лидеры выбирают место в Европе для саммита США, РФ и Украины

Лидеры западных государств обдумывают возможность организации трехстороннего саммита с участием России, Украины и США в одном из городов Европы в случае успеха встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По данным источника, на Западе якобы солидарны с точкой зрения, что это должна быть именно Европа.

Журналисты напомнили, что глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал Рим как площадку для переговоров, но Германия, Франция и Испания высказались за более нейтральный город — например, Женеву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Евросоюзу нужно отказаться от демонизации российского президента Владимира Путина. По его словам, с таким подходом в ЕС искусственно блокируют единственный путь к миру на Украине.

На этом фоне Еврокомиссия начала готовить уже 19-й по счету пакет санкций против России.