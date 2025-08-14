Лидерам стран Евросоюза нужно прекратить демонизировать президента России Владимира Путина, они искусственно блокируют единственный путь к миру на Украине. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, лидеры ЕС продолжают верить в иллюзию, что затянувшийся украинский конфликт способен привести к смене власти в России.

«Представители ЕС блокируют единственный путь к миру и демонизируют президента Путина. Самосаботаж Европы лишает ее силы, другие решают нашу судьбу за нас. Хватит!» — заявил Орбан.

Венгерский премьер также напоминал, что его страна способна уничтожить Украину за один день блокировкой поставок электроэнергии и газа, но не заинтересована в этом.

Ранее Орбан заявил, что на Украину мир вернется тогда, когда главарь киевского режима Владимир Зеленский откажется от планов вступления страны в НАТО.