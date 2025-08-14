Еврокомиссия примет очередной пакет санкций против России

Евросоюз начал работу над 19-м по счету пакетом санкций против России, документ примут уже в сентябре. Об этом на брифинге объявила официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

«Мы уже приняли 18 пакетов санкций и сейчас работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в сентябре — это те сроки, на которые мы рассчитываем», — сказала она.

Подеста добавила, что Евросоюз планирует поддерживать санкции против России «в долгосрочной перспективе».

Источники в Совете ЕС ранее сообщили, что европейские страны изучают ослабление санкций против России в течение 15 дней в случае достижения договоренностей о прекращении огня на Украине. При этом любое нарушение договоренностей якобы вернет ограничения ЕС на прежний уровень.

Кроме того, Евросоюз намерен выделить четвертый транш макрофинансовой помощи Украине в размере свыше 3,2 миллиарда евро.