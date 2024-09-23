Полянский: Запад хочет ставить Украину на первое место во всех обсуждениях в ООН

Несмотря на войну в секторе Газа и кризис на Ближнем Востоке, западные страны хотят поставить Украину во главу угла всех обсуждений в ООН. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Очевидно, что они хотят поставить Украину во главу угла в каждом вопросе, который обсуждают в ООН. Поскольку сейчас много кризисов, в том числе очень острый на Ближнем Востоке, это очень странно», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее прилетел в Нью-Йорк. Он выступит на дебатах в Генеральной ассамблее ООН, примет участие в заседании Совета Безопасности и посетит саммит будущего в штаб-квартире организации.

Россия передавала в Совбез ООН прямые доказательства создания украинской армией концлагерей в Курской области. По словам постпреда Василия Небензи, боевики ВСУ насильно сгоняли в них мирных жителей, которые вовремя не эвакуировались с этой территории.