Государства Запада хотят держать население «в узде», поэтому пытаются напугать его мнимой угрозой, якобы исходящей от России. Об этом РИА «Новости» заявил отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

Он напомнил, что совокупный размер вооруженных сил НАТО превышает российскую армию в 10 раз. Маск подчеркнул, что угрозы от России просто не может быть, хотя Запад пытается убедить европейцев в обратном.

«Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — объяснил предприниматель.

Ранее отец Маск раскритиковал работу премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По мнению бизнесмена, тот постоянно советуется с иностранными кураторами и получает от них инструкции.

При возникновении проблем Стармер едет в Давос, где проводит переговоры, которые выглядят со стороны очень подозрительно. Предприниматель уточнил, что людям не нравится, что премьер-министр оказывается «подпевалой» неизвестных лиц.