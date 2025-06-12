Премьер-министр Великобритании Кир Стармер управляет страной по инструкциям, которые получает из-за рубежа. Об этом РИА «Новости» заявил Эррол Маск — отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

По его мнению, при возникновении каких-либо трудностей Стармер обращается за поддержкой к зарубежным кураторам.

«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», — рассказал Эррол Маск.

Он посчитал подобное поведение подозрительным. Отец миллиардера добавил, что простым людям не нравится, когда высокопоставленный политик оказывается «подпевалой» кого-то неизвестного.

«Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще», — подчеркнул Маск.

Ранее советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл сообщила, что страна в геополитическом план сейчас находится в опасном положении. По ее мнению, это произошло из-за укрепления России и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа.