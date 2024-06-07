Песков: Запад уберет Зеленского, когда он выполнит для него грязную работу

Запад избавится от президента Украины Владимира Зеленского, когда тот выполнит для него «грязную работу». Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его (Зеленского — прим. ред.) будут убирать», — ответил он на вопрос журналиста о его будущем.

Представитель Кремля добавил, что Зеленский сейчас по указке Запада принимает очень непопулярные среди простых украинцев решения. В их числе, например, ужесточение мобилизации в стране.

Песков считает, что Зеленский «станет врагом многих матерей, которые потеряют своих сыновей». Он уверен, что после такого украинскому лидеру будет достаточно сложно жить на белом свете. Решение о введении более молодого возраста для призыва в ряды ВСУ вызовет большую волну негатива внутри украинского общества.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года. И когда тот сделает все, что нужно, Запад от него избавится.