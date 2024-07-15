Постпред при ОЗХО: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия на СВО

Постоянный представитель России при ОЗХО, посол в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что западные страны решили обвинить Россию в применении химического оружия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Да, они активно работают с техсекретариатом ОЗХО, с тем чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что российская сторона этому противодействует, доказывая конкретными фактами несостоятельность этих усилий. Он добавил, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет.

Тарабрин подчеркнул, что Москва не исключает приглашения экспертов ОЗХО, чтобы предоставить им свидетельства использования украинской стороной такого оружия.

До этого дипломат обвинил США в нарушении статьи 1 Конвенции о запрещении химоружия самим фактом поставок химикатов во время боевых действий Украине.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил ВСУ в использовании химоружия на Волчанском и Липцевском направлениях.