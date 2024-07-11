США, поставляя химикаты Украине во время боевых действий, прямо нарушают конвенцию о химическом оружии. Об этом сообщил РИА «Новости» посол России в Нидерландах и по совместительству постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Терпящий неудачи на поле боя украинский режим готов идти на любые преступления, в том числе и осуществление химпровокаций. Делается это с одобрения стран Запада», — заявил посол.

По его словам, США нарушают статью 1 Конвенции о запрещении химического оружия самим фактом поставок химикатов во время боевых действий.

Упомянутая статья обязует участников Конвенции не применять, никоим образом не приобретать, не накапливать, не сохранять химическое оружие и не побуждать других к этому. Все существующие у страны военные химикаты подлежат уничтожению.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев обвинил Украину в применении химоружия на двух направлениях.