Мир 04 мая 2024, 18:52 Запад призвали прислушаться к литовскому политику насчет Крыма РИА «Новости»: Запад призвали принять позицию политика из Литвы Вайткуса о Крыме Pxhere

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Западу стоит прислушаться к позиции кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о принадлежности Крыма к России. Такое мнение выразил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью РИА «Новости».

«Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как он отражает действительность и заслуживает доверие», — сказал он.

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Вайткус назвал Крым российским, так как жители полуострова показали свою позицию на референдуме. По его словам, многие опросы до сих пор показывают, что большинство крымчан выступают за то, чтобы жить в России. В свое время Литва признала самопровозглашенное Косово, поэтому должна признать и полуостров, подчеркнул Вайткус.

Политолог Данила Гуреев в интервью 360.ru назвал Крымский мост символом успеха России и неудач Украины. А своими угрозами ударить по переправе руководство постсоветской республики пытается «сохранить лицо» и якобы показать свою эффективность.