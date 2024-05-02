Крымский мост назвали символом российского успеха и украинских неудач | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 13:59 Крымский мост назвали символом российского успеха и украинских неудач Политолог Гуреев: для Украины Крымский мост стал символом успеха России РИА «Новости»

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту. Эта переправа, соединяющая полуостров с материковой частью РФ, для постсоветской республики стала олицетворением российского успеха. Именно поэтому украинское руководство так хочет уничтожить этот «символ». Такое мнение в беседе с 360.ru выразил политолог Данила Гуреев.

По его словам, у желания Украины ударить по Крымскому мосту есть несколько причин. Первая — руководство республики все еще надеется «сохранить лицо» и показать свою «эффективность», дотянувшись до России.

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«Особенно той точки, которая входила в состав Украины. Поэтому Крымский мост для Украины — ключевая позиция. Крымский мост является символом успеха российской экономики и государства в целом», — отметил политолог.

Он напомнил, что с 2014 года в Крыму было сделано в разы больше, чем Украина смогла с 1991-го.

«Поэтому этот символ нужно стереть с лица Земли как элемент успеха», — объяснил украинскую позицию Гуреев.

Но власти Украины также прикрывают желание уничтожить Крымский мост якобы военными целями. Переправа фактически является способом снабжения Южной группировки российских войск.

Однако сейчас инфраструктура развивается. Появляются новые мосты, а логистика становится проще. Поэтому с военной точки зрения для Украины уничтожение Крымского моста — бесполезная затея. Для руководства республики это лишь желание убрать символ российского успеха, резюмировал политолог.