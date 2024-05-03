Мир 03 мая 2024, 18:44 Кандидат в президенты Литвы признал принадлежность Крыма России Кандидат в президенты Литвы Вайткус признал принадлежность Крыма России РИА «Новости»

Читать 360 в

Крымский полуостров, согласно волеизъявлению проживающих на нем граждан, стал российской территорией. Об этом заявил в эфире радио LRT независимый кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус.

«Крым в настоящее время принадлежит России», — заявил политик в ходе публичных дебатов.

Реклама

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Соединенные Штаты, Великобританию и Евросоюз об ударе возмездия в случае агрессивных действий против Крыма.

В октябре позапрошлого года украинские боевики подорвали Крымский мост самодельным взрывным устройством, которое по мощности соответствует 10 тоннам тротила.