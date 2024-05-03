Кандидат в президенты Литвы признал принадлежность Крыма России | 360°

03 мая 2024, 18:44
Кандидат в президенты Литвы признал принадлежность Крыма России
Кандидат в президенты Литвы Вайткус признал принадлежность Крыма России
Крымский полуостров, согласно волеизъявлению проживающих на нем граждан, стал российской территорией. Об этом заявил в эфире радио LRT независимый кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус.
«Крым в настоящее время принадлежит России», — заявил политик в ходе публичных дебатов.
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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Соединенные Штаты, Великобританию и Евросоюз об ударе возмездия в случае агрессивных действий против Крыма.
В октябре позапрошлого года украинские боевики подорвали Крымский мост самодельным взрывным устройством, которое по мощности соответствует 10 тоннам тротила.
Литва
Мария Захарова
Крым
Россия
Евросоюз
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