Нарышкин: у Запада нет средств, чтобы блокировать «Орешник»

Западные специалисты признали, что не имеют ресурсов для перехвата «Орешника». Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости» .

«И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы», — заявил Нарышкин.

Ранее такое же мнение высказал советник Пентагона Теодор Постол. Он назвал возможность перехвата ракетных комплексов «Орешник» и «Искандер» нереалистичной. По словам Постола, виной тому чрезвычайно высокая траектория ракеты и отделение ее боевой части на огромной высоте.

На прошлой неделе ВС России нанесли «проясняющий удар», который заставил Запад замолчать. Так назвал атаку «Орешником» американский политический обозреватель Патрик Лоуренс.