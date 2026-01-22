Российский удар ракетой «Орешник» лишил Запад прежних возможностей поддержки Киева и заставил европейских лидеров замолчать. Об этом написал американский политический обозреватель Патрик Лоуренс в материале для издания Consortium News .

Он назвал это событие проясняющим в конфликте на Украине, отметив его глубокий смысл для Киева и его сторонников. Эксперт констатировал, что с начала года президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры хранят практически полное молчание.

По его словам, это нехарактерное молчание определяет невозможность дальнейшего сопротивления Украины. Такой ход событий позволяет говорить о финале всего украинского кризиса.

«Европейцы лишились всех приемов и жестов, используемых в качестве показательной государственной политики», — заявил Лоуренс.

По мнению обозревателя, конфликт подходит к концу через резкие последствия, которые прокатились по всей территории Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте перестал требовать от Украины победы в конфликте, впечатлившись ударом ракетного комплекса «Орешник» по ее территории. Он сменил цель для Киева, призвав его просто выжить.