Невозможно перехватить. В США восхитились неуязвимостью «Орешника»

Ракетные комплексы «Орешник» и «Искандер» — самые неуязвимые для перехвата. Такое мнение выразил профессор технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол в эфире YouTube-канала .

«Возможности перехвата ракеты „Орешник“ не существует. Эту штуку невозможно перехватить», — сказал он.

Постол подчеркнул, что ракета движется по чрезвычайно высокой траектории и отделяет боевую часть на огромной высоте. Даже если запустят перехватчики, им нужно время для наведения на цель. Они движутся со скоростью пару километров в секунду. К этому времени контейнеры «Орешника» уже сбросят суббоеприпасы.

Систему обороны против такого комплекса невозможно создать, считает эксперт. Также он назвал нереалистичным перехват «Искандера».

«„Искандер“ теоретически можно перехватить. Но русские знают и мы знаем, что если намеренно маневрировать, как это может делать „Искандер“, то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося „Искандера“», — сказал Постол.

Ранее американский политический обозреватель Патрик Лоуренс заявил, что «Орешник» лишил Запад прежних возможностей по поддержке Украины. Кроме того, появление столь сильного и мощного оружия заставило западные страны замолчать.