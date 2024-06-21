Spectator: конфликт с Россией закончится тем, что Украина не вступит в НАТО

Западным дипломатам очевидно, что урегулирование конфликта будет подразумевать под собой отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение огня на существующей линии фронта. Об этом в беседе с журналом The Spectator заявил анонимный бывший европейский чиновник.

«Совершенно очевидно, чем закончится эта война… Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, не дотягивающие до полноправного членства в НАТО», — сказал он.

По словам источника издания, соответствующий исход украинского конфликта ясен «для многих» дипломатов на Западе. Он уверен, что киевский режим не пойдет «ни на какие формальные уступки территории».

Авторы статьи предположили, что все страны уже настраиваются на «предмирную» позицию. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что конфликт должен завершиться на возможном следующем саммите.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что переговоры по украинскому конфликту могут состояться «хоть завтра».