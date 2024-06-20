Путин оценил возможность переговоров по Украине фразой «хоть завтра»

Переговоры по украинскому конфликту могут состояться хоть завтра, заявил президент Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР глава государства подчеркнул, что Россия со своей стороны будет исходить из текущей ситуации.

«У нас эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит», — указал президент.

По словам Путина, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты «возьмут то, что лежит у них на столе», можно будет говорить о возможности процесса.

«[Переговоры могут быть] хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься — это уже их дело», — заметил глава государства.

При этом он еще раз подчеркнул, что все будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни.