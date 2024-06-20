Путин оценил возможность переговоров по Украине фразой «хоть завтра»
Путин заявил, что переговоры по Украине могут состояться «хоть завтра»
Переговоры по украинскому конфликту могут состояться хоть завтра, заявил президент Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР глава государства подчеркнул, что Россия со своей стороны будет исходить из текущей ситуации.
«У нас эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит», — указал президент.
По словам Путина, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты «возьмут то, что лежит у них на столе», можно будет говорить о возможности процесса.
«[Переговоры могут быть] хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься — это уже их дело», — заметил глава государства.
При этом он еще раз подчеркнул, что все будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни.