Запад в желании помочь Украине одержать победу лишь укрепил своими действиями позиции России на потенциальных переговорах. Об этом сообщил портал UnHerd.

Авторы статьи отметили, что европейские лидеры не использовали предыдущие возможности для переговоров, в итоге российская армия закрепила свои военные достижения. Кроме того, президент РФ Владимир Путин дал понять, что не пойдет на компромисс.

В публикации заявили, что избранному президенту США Дональду Трампу будет сложно выполнить свое обещание быстро закончить конфликт. Однако его возвращение в Белый дом кардинально повлияло на ход дискуссии о конфликте на Украине.

Теперь Запад «неохотно, но признает», что российско-украинский конфликт может закончиться только после переговоров. К тому же, Украину ждет крах на фоне «истощенных людских ресурсов и сил».

Многие из политиков на Западе уже осознали, что Россия победила. Поэтому одним из лучших вариантов станет, если Трамп сможет предложить для урегулирования ситуации территориальные уступки.