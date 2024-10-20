Запад предупредили о подготовке переворота в Еврокомиссии

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен тайно расширяет полномочия организации и превращает ее в наднациональный авторитарный орган. Об этом сообщил колумнист британского сайта UnHerd Томас Фази.

По его словам, глава ЕК ставит на стратегические позиции лоялистов, выстраивая систему таким образом, чтобы ни один человек не получал чрезмерное влияние.

«Председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального „захвата власти“», — подчеркнул Фази.

Журналист напомнил, что ЕК уже на протяжении 15 лет пытается усилить свое влияние, используя для этого в том числе конфронтацию с Россией и «перманентный кризис» в Европе. Глава комиссии планирует изменить и бюджетную систему ЕС, чтобы с помощью единого национального фонда иметь возможность давить на неугодные страны. По мнению Фази, переизбрание фон дер Ляйен приблизит ЕС к самой зловещей и беспокойной фазе его существования.

Ранее о «захвате власти» ЕК в Евросоюзе сообщила газета Politico. Фон дер Ляйен избавилась от неугодного еврокомиссара и обрела полный контроль над делами объединения, заключило издание.