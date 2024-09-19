Главу ЕК обвинили в захвате власти в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен захватила власть в Европейском союзе. Она обрела полный контроль над делами объединения, сообщило издание Politico .

Фон дер Ляйен потратила несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.

Глава ЕК пообещала новому представителю Франции, экс-главе МИД Стефану Сежюрне более выгодную позицию в обмен на отставку Бретона. Но фон дер Ляйен только ослабила роль Франции в новом составе ЕК, хотя президент страны Эммануэль Макрон обеспечил ее избрание в 2019 году.

«Захват власти завершился», — подчеркнули авторы материала.

Ранее фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по безопасности и внешней политике. Она сменит Жозепа Борреля.