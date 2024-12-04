Запад назвали ненадежным партнером

Путин указал на ненадежность некоторых стран Запада как партнеров

В 2022 году некоторые страны Запада показали себя как ненадежные партнеры и разрушили торговые отношения с Россией, существовавшие десятилетиями производственные и логистические цепочки. На это указал президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«В 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, стран или, точнее, их руководящих элит», — напомнил глава государства.

Поведение упомянутых стран он назвал ненадежным и отметил, что из-за него под удар подпали связи в производстве и логистике, которые выстраивали десятилетия.

Несмотря на вызовы, подчеркнул президент, экономика России преобразилась, в ней видны качественные структурные изменения.