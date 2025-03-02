Запад насторожили изменения в заявлениях Каллас о России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выступает с полностью противоречивыми заявлениями о России. Своими наблюдениями ирландский журналист Чей Боуз поделился в соцсети X.

«Вечно глупая Каллас сначала заявила, что „Россия не боится НАТО“, потом сказала „Мы боимся России“, а в конце сделала вывод „Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?“» — написал он.

Эксперт напомнил, что Каллас не боялась, когда ее муж зарабатывал огромные деньги на торговле с восточным соседом. Также она не испытывала страха, когда ее отец входил в состав советской элиты.

Заявления звучат на фоне поддержки стран Европы продолжения конфликта России и Украины. Глава дипломатии ЕС пообещала усилить поддержку украинской стороны после провальных переговоров Зеленского с Трампом.

Кроме того, она заявила, что в Европе не нужно создавать военную структуру, которая может стать альтернативой НАТО.