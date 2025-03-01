Каллас исключила создание европейской альтернативы НАТО

Каллас: Европе не нужно создавать альтернативную НАТО структуру

Европейским странам не следует создавать военную структуру, которая может стать альтернативой Североатлантическому альянсу. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, видеозапись ее интервью опубликовал Институт Хадсона .

«Европа не должна создавать никакой альтернативы НАТО. Я имею в виду, что НАТО — военная структура», — подчеркнула она.

После перепалки украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Овальном кабинете Каллас пообещала, что страны ЕС продолжат поддерживать Украину. По ее словам, поддержку ВСУ необходимо усилить, чтобы государство смогло дать отпор.

Также Каллас предупредила, что последние события продемонстрировали необходимость появления нового лидера свободного мира. Она призвала государства Европы принять этот вызов.

Ранее председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала от Европы усилить свою независимость от США. Странам необходимо наметить пути экономического развития и переосмыслить свою роль в мире, объяснила она.