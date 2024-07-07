Запад изменит отношение к Украине после победы Трампа

Лавров усомнился в обещаниях Запада о поддержке Украины после победы Трампа

Заявляющие о сохранении поддержки Украины в случае победы на президентских выборах в США западные политики сами не верят в свои слова. На это в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не могут представить, что все люди, которые произносят эти слова, верят в то, что говорят. Факты прямо противоречат тем оценкам, которые высказывает Запад», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что всем очевидно: изменение вектора в отношении Украины уже идет, и меняют его специалисты, которые сохранили способность трезво оценивать ситуацию и вырабатывать реалистичные подходы.

«Правда на нашей стороне. История имеет объективный ход и мы его наблюдаем. Они прекрасно знают, почему это произошло», — добавил Лавров.

О сильном беспокойстве входящих в НАТО стран перед вероятной победой Дональда Трампа на президентских выборах США ранее написала газета Politico. В список основных проблем журналисты включили угрозу сохранения целостности альянса и дальнейшую поддержку Украины.

Опасения возникли после первого этапа дебатов кандидатов на президентский пост, где действующий глава США Джо Байден оказался не способен поддержать дискуссию. Комментируя провальное выступление, американский лидер признал, что это полностью его вина.