Bloomberg: Запад боится, что атака на Курскую область расколет союзников Украины

Западные политики выражают опасения, что атака ВСУ на Курскую область может повлечь за собой раздор между союзниками Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Эскалация боев может отвлечь <…> от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди покровителей Киева», — отметили в сообщении.

Источники агентства заявили, что на Западе уверены, что украинские военные выбрали неудачный момент для нападения на российский регион. Союзникам Украины до сих пор неизвестны цели данного шага киевского режима, что их сильно обескураживает.

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что президента Украины Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки ВСУ на Курскую область.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил страны НАТО за оказанную военную помощь после нападении ВСУ на Курскую область.