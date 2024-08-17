Запад испугался разобщения из-за атаки ВСУ на Курскую область

Bloomberg: Запад боится, что атака на Курскую область расколет союзников Украины

Фото: РИА «Новости»

Западные политики выражают опасения, что атака ВСУ на Курскую область может повлечь за собой раздор между союзниками Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Эскалация боев может отвлечь <…> от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди покровителей Киева», — отметили в сообщении.

Источники агентства заявили, что на Западе уверены, что украинские военные выбрали неудачный момент для нападения на российский регион. Союзникам Украины до сих пор неизвестны цели данного шага киевского режима, что их сильно обескураживает.

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что президента Украины Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки ВСУ на Курскую область.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил страны НАТО за оказанную военную помощь после нападении ВСУ на Курскую область.

Живущие в цифре. Почему программисты скупы на эмоции

Теракт против мирного населения. Главное об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

«Раны глубокие». Продавец спас администратора магазина в Подольске от грузчика с ножом

Личный помощник, врачи и дилеры. Кто виновен в смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри?

Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» смогут выйти в открытый космос

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте