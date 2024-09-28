Запад исчерпал запасы оружия из-за поставок ВСУ

Заместитель главы британского Минобороны Люк Поллард отметил, что большая часть западных государств уже предоставили киевскому режиму большую часть ресурсов, которые были у них в наличии. В связи с этим он призвал разработать новую долгосрочную стратегию поддержки Украины, которая поддержит непрерывный поток поставок.

При этом Поллард не стал уточнять, насколько сильно опустели британские склады с оружием, однако также заявил о необходимости пополнить их. Он отметил, что между западными странами растет торговля, в том числе и в военной сфере.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что отдельные бригады ВСУ не получали нового оружия от Запада уже более двух лет.