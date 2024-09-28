Запад исчерпал запасы оружия из-за поставок ВСУ
Times: Великобритания истощила свои запасы оружия из-за поставок Украине
Западные страны из-за поддержки Украины практически полностью исчерпали собственные оружейные запасы. Об этом сообщила газета The Times.
Заместитель главы британского Минобороны Люк Поллард отметил, что большая часть западных государств уже предоставили киевскому режиму большую часть ресурсов, которые были у них в наличии. В связи с этим он призвал разработать новую долгосрочную стратегию поддержки Украины, которая поддержит непрерывный поток поставок.
При этом Поллард не стал уточнять, насколько сильно опустели британские склады с оружием, однако также заявил о необходимости пополнить их. Он отметил, что между западными странами растет торговля, в том числе и в военной сфере.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что отдельные бригады ВСУ не получали нового оружия от Запада уже более двух лет.