Бортник: одна бригада ВСУ не получала оружия с момента формирования в 2022 году

Некоторые бригады ВСУ не получали оружия более двух лет. Об этом украинскому изданию Politeka заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия», — заявил эксперт.

По словам Бортника, у Киева есть 14 невооруженных бригад, причем одна из них в таком состоянии находится с момента формирования в 2022 году.

Он добавил, что если американское правительство не передаст Украине запрашиваемую президентом Владимиром Зеленским помощь, то к декабрю линия фронта может сдвинуться в Днепропетровскую область. Политолог подчеркнул, что ВСУ нужны не только новые поставки оружия, но и снятие запрета на использование западных дальнобойных ракет.

По мнению Бортника, украинский конфликт в любом случае завершится не раньше, чем через два года, а линия фронта может стать еще длиннее. Он также призвал жителей Днепропетровска и Кривого Рога подумать о переезде.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что представленный Зеленским «план победы» вызвал большие сомнения в успехе его реализации у президента Джо Байдена и его помощников.