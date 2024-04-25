Названо число убитых и раненых на Украине французских наемников | 360°

Мир 25 апреля 2024, 05:57 Названо число убитых и раненых на Украине французских наемников Разведчик Чинкуини: 75 наемников из Франции погибли или были ранены на Украине Freepik

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На Украине погибли, были ранены или вернулись на родину с начала российской спецоперации по меньшей мере 75 французских наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — объяснил он.

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Чинкуини добавил, что двое мужчин из этого списка представлены французскими властями как гуманитарные работники из одной швейцарской НПО. Но разведчик уверен, что они были государственными агентами. Об этих людях стало известно, когда появилась информация об их гибели.

Экс-разведчик отметил, что есть и другие наемники, но по ним пока мало информации для публикации.

При этом МИД Франции продолжает отрицать участие своих граждан в боях на стороне ВСУ, обвиняя Россию в дезинформации.

Несколько дней назад координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев сообщил о б эвакуации раненых в Славянске французских наемников в Павлоград.

Ранее МИД Бразилии сообщил о гибели или пропаже без вести четырех бразильцев на Украине, которые отправились туда воевать на стороне ВСУ.