Залужный в первой речи в качестве посла призвал британцев «отказаться от ряда свобод»

Экс-главком ВСУ Залужный первый раз выступил в роли посла Великобритании

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный провел первое выступление в качестве посла Украины в Великобритании. Текст выступления он разместил в своем Telegram-канале.

Дипломат обратился к западным странам и предупредил их об опасности из-за новых конфликтов. По его словам, необходимо на какое-то время «отказаться от ряда свобод ради выживания».

Залужный также подчеркнул, что политикам следует мобилизовать общество.

«Возможно, самый сложный и важный компонент — это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом», — подчеркнул посол.

Залужный приступил к дипломатической работе этим летом, его первый рабочий день состоялся 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ на должность посла Великобритании 9 мая. В соответствии с дипломатическим протоколом, приступить к своим новым обязанностям Залужный смог только после вручения верительных грамот британскому королю.

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте