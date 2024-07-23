Залужный в первой речи в качестве посла призвал британцев «отказаться от ряда свобод»

Экс-главком ВСУ Залужный первый раз выступил в роли посла Великобритании

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный провел первое выступление в качестве посла Украины в Великобритании. Текст выступления он разместил в своем Telegram-канале.

Дипломат обратился к западным странам и предупредил их об опасности из-за новых конфликтов. По его словам, необходимо на какое-то время «отказаться от ряда свобод ради выживания».

Залужный также подчеркнул, что политикам следует мобилизовать общество.

«Возможно, самый сложный и важный компонент — это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом», — подчеркнул посол.

Залужный приступил к дипломатической работе этим летом, его первый рабочий день состоялся 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ на должность посла Великобритании 9 мая. В соответствии с дипломатическим протоколом, приступить к своим новым обязанностям Залужный смог только после вручения верительных грамот британскому королю.