Расследование Германии о подрывов «Северных потоков» сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Об этом заявила американская газета Wall Street Journal , ссылаясь на источники.

«Немецкое расследование сейчас сосредоточено на Залужном и его помощниках. При этом у них нет доказательств, которые можно бы представить в суде», — отметили авторы материала.

По мнению журналистов, результаты расследования диверсии могут осложнить отношения Украины и Германии. Полиция ФРГ достаточно независима, правоохранители отрабатывают одну зацепку за другой.

Знакомый с расследованием немецкий чиновник заметил, что диверсия такого масштаба может стать серьезной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне.

Залужный в беседе с изданием отметил, что ВСУ не уполномочены проводить операции за рубежом. Поэтому якобы он не может быть замешан в подрыве газопроводов. Однако, по данным авторов материала, ЦРУ требовало от украинского президента Владимира Зеленского отменить приказ о подрыве «Северных потоков». Он согласился, но Залужный проигнорировал требование главы государства.