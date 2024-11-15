«Закрываем все переговоры». Оппозиция в Абхазии перешла на следующую ступень

Оппозиционеры в Абхазии приняли решение о наращивании сил и прекращении переговоров с правительством страны. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы закрываем все переговорные процессы. Мы стоим на своем месте. Мы наращивать будем свои силы», — привело агентство слова оппозиционного депутата Кана Кварчии.

По его словам, нужный уровень сил сформируют до утра.

Ранее протестующие дали президенту республики Аслану Бжании один час, чтобы тот уволился. В случае несогласия манифестанты пообещали пойти к зданию МВД, в котором находится политик. Сам глава государства заявил, что продолжит работать до конца и призвал граждан не вестись на провокации.

Толпа устроила митинг у здания парламента Абхазии — оппозиционеры потребовали не заключать инвестиционное соглашение с Россией. Позже манифестанты призвали президента Аслана Бжанию сложить полномочия.