Протестующие дали час президенту Абхазии, чтобы уволиться

Протестующие в Абхазии дали президенту страны Аслану Бжании один час, чтобы сложить полномочия. Об этом сообщило Sputnik Абхазия .

В случае отказа политика, демонстранты намерены пойти к зданию МВД, в котором он сидит.

До этого оппозиция предложила правительству два варианта. Первый — на пост президента назначают Лашу Ашубу и увольняются действующий лидер, премьер-министр и вице-президент. Второй — отставка всего правительства, при которой действующий глава государства назначит кандидата, устраивающего обе стороны.

Сам Бжания отказался уходить в отставку. Он сказал, что он и другие чиновники будут дальше выполнять свои обязанности. Также политик призвал не поддаваться панике и не идти на провокации.

Сотни человек устроили акцию протеста у здания парламента Абхазии — они потребовали не заключать инвестиционное соглашение с РФ. Позже люди призвали президента Аслана Бжанию покинуть должность.