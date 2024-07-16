Закон о выдворении беженцев на границе с Россией одобрили в Финляндии

Президент Финляндии Александер Стубб подписал законопроект об ограничении приема беженцев и выдворении их на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии финского лидера.

«Во вторник я утвердил этот законопроект», — заявил Стубб.

На прошлой неделе парламент республики одобрил законопроект «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией» во втором чтении. Документ подразумевает выдворение беженцев, при этом власти страны отмечали, что такая мера поможет в будущем открыть пункты пересечения на границе с Россией.

После подписания Стуббом закон вступит в силу с 22 июля и будет действовать в течение года.

По документу, Финляндия ужесточит требования для просителей убежища. Республика не будет выдавать вид на жительство для иностранцев, которые подали ложную информацию, а также тем, кто незаконно находился на территории страны.