Парламент Финляндии поддержал закон о выдворении беженцев

Финские депутаты одобрили закон об ограничении приема беженцев и их выдворении

Финские парламентарии поддержали законопроект, от которого может зависеть открытие пограничных с Россией пунктов пропуска. Об этом сообщило издание Yle .

Депутаты во втором чтении рассмотрели проект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Большинство проголосовали за принятие документа, 31 парламентарий выступил против инициативы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал законопроект «хорошим» и добавил, что он поможет укрепить безопасность границ.

Ранее он заявил, что в случае принятия документа власти смогут открыть КПП на границе с Россией. Требования для просителей убежища ужесточатся. Вид на жительство не будут давать иностранцам, которые предоставили ложную информацию, а также тем, кто незаконно пребывал или работал в стране.