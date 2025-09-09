Заключенные бежали из тюрьмы в Непале на фоне беспорядков

Khabarhub: из тюрьмы в непальском Лалитпуре сбежали минимум 1,5 тыс. заключенных

Как минимум 1,5 тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в непальском городе Лалитпур на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщил портал Khabarhub .

«Все заключенные тюрьмы Накху покинули учреждение в Лалитпуре. До протестов в ней содержалось не менее 1,5 тысячи человек», — указали в материале.

Перед побегом полицейские покинули посты безопасности, что позволило заключенным беспрепятственно покинуть тюрьму.

Издание India Today добавило, что протестующие начали штурмовать тюрьму в городе Дхангадхи на западе Непала, сбежали сотни заключенных.

Власти Непала в конце прошлой недели ввели запрет на деятельность ряда не зарегистрированных в Министерстве связи крупных социальных сетей, в том числе Instagram* и WhatsApp*.

Из-за этого в понедельник начались массовые беспорядки в крупных городах, на фоне которых премьер-министр Шарма Оли подал в отставку. Также в СМИ появилась информация об уходе с поста президента страны Рама Чандры Паудела, но она не подтвердилась.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.