Президент Непала подал в отставку

Президент Непала Рам Чандра Паудель подал заявление об отставке с поста главы государства на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщило издание India Today .

Паудель оставил пост спустя несколько часов, как принял отставку главы правительства Шармы Оли на фоне массовых антикоррупционных протестов.

Демонстранты в Непале продолжают вступать в столкновения с силами безопасности и нарушать комендантский час. Волнения спровоцировал запрет Оли на ряд социальных сетей, в том числе Instagram*, в стране на прошлой неделе, который отменили утром 9 сентября после начала столкновений днем ранее.

По предварительным данным, во время беспорядков погибли как минимум 22 человека и еще несколько сотен пострадали.

