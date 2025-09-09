Офис президента Непала опроверг слухи о его отставке

Офис президента Непала Рама Чандры Паудела опроверг слухи о его отставке на фоне протестов. Об этом сообщил телеканал India Today .

При этом в отставку подал премьер Шарма Оли.

Протесты начались в Катманду из-за запрета на работу соцсетей, которые не зарегистрировались в стране установленным образом — среди них YouTube, X и продукция Meta*. По последним данным, 22 человека погибли, 300 пострадали.

Среди жертв беспорядков — жена бывшего главы правительства страны Джала Натха Кханала. Дом, в котором находилась женщина, подожгли протестующие. Ее отвезли в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.