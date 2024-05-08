Закарпатские военкомы мобилизовали игрока футбольного клуба «Хуст» | 360°

Мир 08 мая 2024, 14:40 Закарпатские военкомы мобилизовали игрока футбольного клуба «Хуст» Основной футболист украинского клуба «Хуст» Николай Сираш попал под мобилизацию Kay Nietfeld / Global Look Press

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Украинский футбольный клуб «Хуст» лишился основного игрока Николая Сираша из-за мобилизации. Спортсмена задержали на вокзале сотрудники территориального центра и увезли в военкомат. Об этом пресс-служба клуба сообщила на своей странице в Facebook*.

В спортивной организации подчеркнули, что игроку на момент задержания уже исполнилось 25 лет. Но закон о мобилизации мужчин этого возраста в силу пока не вступил.

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«Но в ТЦК свои правила незаконно задержания людей», — заявили в пресс-службе.

В клубе добавили, что на фоне скандала футбольные команды начали массово отказываться от участия в матчах чемпионата Украины и соревнование оказалось на грани срыва.

Оперативное командование ВСУ «Запад» ответило футбольному клубу, что он не может ставить свои интересы выше защиты страны. Военные подчеркнули, что спортсмены, у которых нет законных оснований для брони подлежат мобилизации, как и остальные мужчины.

Депутаты Верховной рады в среду, 8 мая, приняли законопроекты внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским о продлении сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, оба решения получили большинство голосов.

*Facebook запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.